В Госдуме назвали очевидной связь проверки налоговой с голой вечеринкой Ивлеевой

Депутат Шолохов назвал очевидной связь проверки ФНС с голой вечеринкой Ивлеевой

Очевидно, что проверка российской блогерши Анастасии Ивлеевой на неуплату налогов связана со скандальной голой вечеринкой. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

«Если бы не было вечеринки, то такого внимания к ней не было бы ни со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС), ни со стороны других структур, включая телеканалы, банки и тому подобное», — заметил депутат.

При этом Шолохов добавил, что компании, которые, как утверждается, разорвали контракты с Ивлеевой после вечеринки, приняли такое решение по нескольким причинам.

«Первое, и я очень надеюсь, что это присутствует, из-за того, что с таким человеком не хотят иметь дело по этическим соображениям. Мне бы очень хотелось, чтобы эта составляющая была максимально большой. Второе, это однозначно наносит ущерб и бизнесу, и репутации. Поэтому сейчас от нее открещиваются всеми возможными способами», — заявил он.

Мы можем только догадываться, проверяли ли спецслужбы ее до сих пор. Никакой информации по этому поводу у нас нет. Но мы знаем, что время от времени подобные ситуации с блогерами всплывают. Скорее всего, эта скандальная известность послужила поводом к проверке Александр Шолохов первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре

Ранее глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина сообщила, что блогершу Анастасию Ивлееву проверят на неуплату налогов. Телеведущей, по данным СМИ, может грозить до пяти лет лишения свободы по части 2 статьи 199 Уголовного кодекса РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»).

Вечеринка Ивлеевой под названием Almost naked («Почти голый») была разделена на два дня. В ночь на 21 декабря ее посетили звезды российского шоу-бизнеса. Фото и видео с мероприятия попали в сеть и вызвали волну общественного возмущения.

Позднее артисты Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан и телеведущая Ксения Собчак публично извинились за участие в голой вечеринке блогерши.