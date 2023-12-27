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19:43, 27 декабря 2023Ценности

Ольга Серябкина показала лицо без макияжа

Кадр: @seryabkina

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина показала естественную внешность на видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике 38-летняя исполнительница предстала в черном платье с длинным рукавом в съемочной студии с визажистом Русланом Нургалиевым. Кроме того, звезда распустила длинные темные волосы, завитые в локоны.

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При этом сначала она продемонстрировала лицо, на котором отсутствуют косметические дефекты, без макияжа. Затем мастер нанес знаменитости косметические средства, создав вечерний мейкап.

Ранее в декабре Ольга Серябкина снялась топлес. Звезда показала фигуру без бюстгальтера из гардеробной комнаты, прикрывшись серой сумкой с короткими ручками и частично демонстрируя оголенное тело.

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      Екатерина Ештокина
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