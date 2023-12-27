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15:39, 27 декабря 2023Спорт

Олимпийский чемпион раскритиковал сбежавших в США российских фехтовальщиков

Тихонов назвал предателями сбежавших в США фехтовальщиков Сергея и Виолетту Бида

Фото: Евгений Тумашов / ТАСС

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал сбежавших в США российских фехтовальщиков Сергея и Виолетту Бида. Его слова приводит РИА Новости.

Тихонов назвал спортсменов предателями и призвал лишить их гражданства. «Пусть они живут там, и это будет примером для всех. Кому они там будут нужны? А они этого не понимают. Думаю, что это было вызвано их минутной слабостью. И это очень неверное решение», — заявил он.

Ранее МВД России объявило шпажистов Бида в розыск. По информации Telegram-канала Shot, им грозит до десяти лет лишения свободы по статье 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»).

Сергей и Виолетта Бида являлись действующими офицерами Российской армии, когда в 2023 году самовольно выехали в США для переезда в Калифорнию. Он числился в московском «Динамо» и имел звание прапорщика Росгвардии, а она была действующей военнослужащей Минобороны в столичном ЦСКА. По информации ТАСС, в Штатах спортсмены приняли участие в соревнованиях без согласия российской стороны, таким образом, нарушив устав.

Сергей Бида — серебряный призер Олимпийских играх в Токио 2020 года в командном турнире в фехтовании на шпагах. Также он трижды становился чемпионом Европы в команде. Виолетта Бида имеет в активе серебряные медали чемпионата мира и чемпионата Европы в командном турнире на шпагах.

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