Пассажир нарушил личное пространство попутчицы ради фото и вызвал гнев в сети

Пожилой пассажир самолета нарушил личное пространство сидевшей у окна девушки ради фото и вызвал гнев у пользователей сети. Его попутчица поделилась видео произошедшего на своей странице в TikTok, на ролик обратило внимание издание New York Post.

На кадрах видно, как мужчина наклоняется в сторону девушки, чтобы сделать снимок через окно. Она не решилась остановить его, но включила камеру на смартфоне, чтобы снять момент. «Разве люди не знают, что такое личное пространство? Или что место у окна можно заранее выбрать?» — подписала девушка ролик.

В комментариях пользователи поразились, что пассажирка не остановила попутчика. «Надо постоять за себя, когда тебе доставляют дискомфорт», «Стоило предложить сделать снимок вместо тебя, чтобы он не лез на твое кресло», «Посмотрела бы ему прямо в глаза», — давали они советы.

Ранее пассажирка другого самолета сняла на видео, как ее попутчица босой ногой закрывает шторку иллюминатора. После этого ступня потянулась к самой блогерше, едва не задев ее.