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20:22, 27 декабря 2023Путешествия

Пассажир самолета отказался уступить место беременной и получил поддержку в сети

Фото: Aleksei Zaitcev / Unsplash

Пассажир самолета, который заранее оплатил кресло у прохода возле туалета, отказался уступить место беременной женщине и получил поддержку в сети. Своей историей он поделился на форуме Reddit.

Мужчина рассказал, что летел пятичасовым рейсом к родственникам на Рождество. В связи с проблемами со здоровьем ему нужен был постоянный доступ к уборной, из-за чего он заранее позаботился о выборе кресла. Однако одна из попутчиц попросила пассажира уступить ей оплаченное место, заявив, что она беременна.

Получив отказ, она не стала сдаваться и позвала стюардессу. Она настаивала, чтобы мужчину попросили встать и уступить ей сиденье. Несмотря на это, автор публикации не стал идти на уступки.

В комментариях к посту пользователи встали на сторону мужчины, объяснив, что женщине нужно было оплатить место самой. «Каждый пассажир имеет одинаковые возможности заранее забронировать места в соответствии со своими потребностями и предпочтениями», «Я бы не уступил, хотя у меня даже нет проблем со здоровьем», «Это не метро и не автобус, где все места занимаются свободно», — писали юзеры.

Ранее попутчики назвали пассажира самолета «жирофобным придурком» из-за нежелания сидеть рядом с тучным мужчиной. По словам автора публикации, ему предстояло провести в самолете 12 часов рядом с человеком, который занял большую часть его кресла.

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      Зарина Дзагоева
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