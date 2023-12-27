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14:25, 27 декабря 2023Россия

Песков рассказал о графике Путина во время поездки в Санкт-Петербург

Песков: Путин завершил рабочую программу в Санкт-Петербурге в два часа ночи

Фото: Mikhail Klimentyev / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин завершил свою рабочую программу в Санкт-Петербурге в два часа ночи. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, работа главы государства завершилась ночью, так как прошли отдельные двухсторонние встречи с президентами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

После этого, продолжил Песков, у Путина состоялась продолжительная встреча с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

Ранее официальный представитель Кремля рассказал о предвыборном графике Путина. Большая часть этого графика, по словам пресс-секретаря, является непубличной, но «это работа почти 24 на 7». Он также напомнил, что глава государства не в первый раз участвует в президентской гонке и каждый раз акцентируется на продолжении своего обычного рабочего графика.

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      Никита Абрамов
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