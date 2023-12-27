Польская полиция вошла в здание заблокированного депутатами новостного агентства

Польская полиция вошла в здание заблокированного депутатами агентства PAP

Полиция вошла в здание заблокированного депутатами Польского агентства печати (PAP). Об этом сообщает новостной портал WPolityce.pl.

Депутаты от партии «Право и справедливость» (PiS) сопротивляются политике нового премьер-министра Дональда Туска по замене руководства основных СМИ, уличаемых в активной поддержке партии и нынешнего президента Анджея Дуды.

Ранее Дуда наложил вето на закон о финансировании государственных СМИ, которые пытается взять под контроль новое правительство. Он добавил, что попытка парламентского большинства финансировать государственные СМИ при помощи закона, касающегося бюджета, неприемлема.