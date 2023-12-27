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06:11, 27 декабря 2023Мир

Посол России рассказал о вандализме против домов дипломатов из РФ

Посол России Любинский: в Австрии были акты вандализма против домов дипломатов

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

За прошедшие месяцы в отношении сотрудников российских дипмиссий в Австрии неоднократно совершались акты вандализма, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнил дипломат, речь идет о жилых домах и служебного транспорта. «В некоторых случаях австрийским правоохранительным органам даже удавалось задержать злоумышленников на месте совершения правонарушения», — добавил он.

Дипломат отметил, что власти Австрии с должным вниманием относятся к вопросам обеспечения безопасности российских загранучреждений.

Вечером 16 декабря Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций ЕС в обмен на исключение группы Raiffeisen из украинского черного списка. ЕС запустил процедуру утверждения 12-го пакета антироссийских санкций.

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      Марина Совина
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