Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:43, 27 декабря 2023Среда обитания

Предсказано будущее цен на новостройки в России

«Известия»: из-за новых условий льготной ипотеки новостройки могут подорожать
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Из-за новых условий выдачи льготной ипотеки существует вероятность того, что цены на квартиры в новостройках вырастут на пять-семь процентов. Такое будущее первичному рынку недвижимости предсказал директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев в разговоре с «Известиями».

Эксперт пояснил, что жилье может подорожать по той причине, что банки стали вводить комиссии для застройщиков за выдачу льготных ипотечных кредитов, чтобы сохранить доходность и защитить кредитные портфели, а также не снижать при этом уровень одобряемости. Такая мера была принята потому, что размер компенсации финансовым организациям за выдачу льготной ипотеки в декабре сократился второй раз за полгода.

«По нашим оценкам, чтобы компенсировать размер комиссии банку за выдачу льготной ипотеки с господдержкой, застройщику необходимо будет увеличить стоимость продаваемой квартиры на 5,25 процента, а в случае с семейной ипотекой — на 6,72 процента», — сообщил Зайцев. Он добавил, что у разных девелоперов могут быть разные методы компенсации, однако, по опыту прошлых лет, за активным субсидированием ставок по жилищным кредитам обычно следовало повышение цен на квадратный метр в новых квартирах.

Специалист также отметил, что самые привлекательные условия для покупки новостройки в льготную ипотеку смогут получить россияне с большим первоначальным взносом.

Ранее в этот же день руководитель онлайн-центра ипотеки и недвижимости Анастасия Уфимцева заявила, что в следующем году ипотечные ставки на «вторичку» могут снизиться.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Российские военные овладели важным опорным пунктом в ДНР. Там нашли арсенал западных ракет

      Занимавшегося сексом с девочкой-подростком полицейского заключили под стражу

      В США с туриста посреди дня под дулом пистолета сняли Rolex за 4 миллиона рублей

      Борец-чемпион ответил на сравнение Винер российских спортсменов с бомжами

      В Минфине оценили сроки снижения ключевой ставки в России

      «Калашников» завершил поставки «Краснополей» заказчику

      Путин поручил решить проблему с зарплатами учителей

      Новое правительство Польши сохранит рекордные расходы на оборону

      «Не понимаю, почему не дали» Россиянам регулярно отказывают в кредитах без видимых причин. Как исправить ситуацию?

      Реклама

      Дочь Канье Уэста пришла на семейную вечеринку в куртке отца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости