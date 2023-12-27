Предсказано будущее цен на новостройки в России

«Известия»: из-за новых условий льготной ипотеки новостройки могут подорожать

Из-за новых условий выдачи льготной ипотеки существует вероятность того, что цены на квартиры в новостройках вырастут на пять-семь процентов. Такое будущее первичному рынку недвижимости предсказал директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев в разговоре с «Известиями».

Эксперт пояснил, что жилье может подорожать по той причине, что банки стали вводить комиссии для застройщиков за выдачу льготных ипотечных кредитов, чтобы сохранить доходность и защитить кредитные портфели, а также не снижать при этом уровень одобряемости. Такая мера была принята потому, что размер компенсации финансовым организациям за выдачу льготной ипотеки в декабре сократился второй раз за полгода.

«По нашим оценкам, чтобы компенсировать размер комиссии банку за выдачу льготной ипотеки с господдержкой, застройщику необходимо будет увеличить стоимость продаваемой квартиры на 5,25 процента, а в случае с семейной ипотекой — на 6,72 процента», — сообщил Зайцев. Он добавил, что у разных девелоперов могут быть разные методы компенсации, однако, по опыту прошлых лет, за активным субсидированием ставок по жилищным кредитам обычно следовало повышение цен на квадратный метр в новых квартирах.

Специалист также отметил, что самые привлекательные условия для покупки новостройки в льготную ипотеку смогут получить россияне с большим первоначальным взносом.

Ранее в этот же день руководитель онлайн-центра ипотеки и недвижимости Анастасия Уфимцева заявила, что в следующем году ипотечные ставки на «вторичку» могут снизиться.

