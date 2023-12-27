Президент Абхазии принял решение о передаче России госдачи

Президент Абхазии подписал новое соглашение о передаче России госдачи в Пицунде

Президент Абхазии Аслан Бежания подписал закон о ратификации нового соглашения о передаче России госдачи «Пицунда», против чего протестовала местная оппозиция. Об этом сообщило государственное информационное агентство Абхазии «Апсныпресс».

Решением президента был ратифицирован документ под названием «Соглашение между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования, подписанное в Москве 19 января 2022 года».

Комментируя заключение нового соглашения, посол России в Абхазии Михаил Шургалин отметил, что «Пицунда» для местных жителей связана с президентом России Владимиром Путиным, неоднократно проводившим здесь официальные встречи. Госдачу с рабочими визитами также посещал и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Госдача в Пицунде располагается на территории свыше 180 гектаров. По соглашению между кабинетом министров Абхазии и Главным управлением охраны России от 14 сентября 1995 года объект находился в аренде у России.

27 декабря местные оппозиционные силы выступили против подписания нового соглашения о передаче «Пицунды», объявив бессрочный протест.