Прилепин назвал покинувших Россию звезд «ненужными ни для чего»

Прилепин заявил, что никто не будет финансировать покинувших Россию звезд

Писатель и публицист Захар Прилепин назвал покинувших Россию артистов «ненужными ни для чего». Его слова приводит KP.RU.

По мнению писателя, проблемы уехавших из страны соотечественников возникли из-за человеческого инфантилизма. «Они настолько были любимы Отечеством, им настолько дули в темечко и во все остальные места, что они не думали, что реально потеряют статус и останутся без прежних денег», — сказал он, отметив, что в случае капитуляции Украины с этими звездами «вообще перестанут иметь дело».

Прилепин также заявил, что никто не будет их финансировать. «Тогда был СССР, поэтому деньги от ЦРУ не прекращались. А сейчас никто не будет вкладывать в кормление [писателя] Дмитрия Львовича Быкова (внесен в реестр иноагентов), который всем нам пожелал погибнуть», — заключил он.

Ранее Прилепин посоветовал певице Земфире (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена в реестр иноагентов) дать концерт в Донецке вместо того, чтобы оспаривать статус иностранного агента в суде.