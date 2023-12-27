Песков анонсировал выступление Путина на заседании Госсовета по наставничеству

Президент России Владимир Путин выступит на заседании Госсовета по наставничеству. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Перед заседанием глава государства осмотрит выставку, которая посвящена наставничеству, отметил представитель Кремля.

«Достаточно интересная выставка, которая рассказывает и о мероприятиях, которые состоялись в рамках этого года. Расскажут о наставниках в разных сферах, расскажут о наставниках знаменитых людей», — пояснил Песков.

После выступления Путина на заседании Госсовета будет выступление губернатора Севастополя, председателя комиссии Госсовета по направлению «Образование» Михаила Развожаева, а затем доклад главы Минпросвещения России Сергея Кравцова.

Ранее официальный представитель Кремля рассказал о предвыборном графике Владимира Путина. Большая часть этого графика, по словам пресс-секретаря, является непубличной, но «это работа почти 24 на 7». Он также напомнил, что глава государства не в первый раз участвует в президентской гонке и каждый раз акцентируется на продолжении своего обычного рабочего графика.