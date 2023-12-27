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02:01, 27 декабря 2023Из жизни

Работник отеля рассказал о грязных оргиях богачей

Фото: Nik Lanús / Unsplash

Бывший работник элитного отеля стал свидетелем отвратительных вечеринок богачей. О своем опыте он рассказал в интервью Vice.

Мужчина поделился подробностями работы с очень богатыми людьми, которые приезжают в гостиницы развлечься. Он отказался показывать свое лицо и согласился на общение с журналистами только в маске, чтобы его не узнали бывшие клиенты.

По его словам, во время отдыха поведение богатых людей зачастую становится «нечеловеческим». Они плохо относятся к персоналу, скупятся на чаевые и не привыкли, чтобы им отказывали. При этом организуемые ими вечеринки с большим количеством гостей на деле часто оказывались грязными оргиями.

Бывший работник отеля вспомнил, как группа богатых постояльцев — примерно 60 человек — сняла на выходные весь отель целиком, заплатив за это около 250 тысяч фунтов стерлингов (примерно 29 миллионов рублей). Когда менеджер начал осматривать комнаты после их отъезда, то обнаружил «номер кошмаров». Все помещение было покрыто кровью, спермой и испражнениями.

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Еще в одном случае горничные обнаружили в номере сломанный душ. Как оказалось, гость отпилил от него лейку и присоединил на ее место метровый анальный шланг.

Ранее владельцы британского секс-клуба рассказали о правилах, которых должны придерживаться все посетители. Так, например, во время вечеринок запрещено использование мобильных телефонов.

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      Алиса Дмитриева
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