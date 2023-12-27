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11:09, 27 декабря 2023Среда обитания

Раскрыт простой способ избавиться от пауков в доме

«БелНовости»: избавиться от пауков в доме помогут эфирные масла

Фото: Andrew Rate / Unsplash

Средства с сильным запахом помогут избавиться от пауков в квартире или доме. Простой способ выгнать из жилья членистоногих раскрыли эксперты портала «БелНовости».

Наиболее легкий вариант — использование эфирных масел с определенными запахами. Для того чтобы отпугнуть пауков, нужно разложить по дому куски ткани или ватные диски с запахом перечной мяты. Специалисты также советуют использовать в процессе уборки настой на основе розмарина.

Помимо мяты, пауки не переносят запах цитрусовых. Подойдут не только эфирные масла, но и натуральные освежители воздуха: корки апельсина или мандарина.

Ранее эксперты сетевого издания посоветовали применять уксусный раствор и хозяйственное мыло против моли в квартире. Они добавили, что перед этим следует проверить гардероб на предмет грязных вещей — как правило, моль не повреждает чистую одежду.

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      Александра Качан
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