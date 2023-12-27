В России резко подорожали автомобили из одной страны

«Дром»: подержанные японские машины в России подорожали на 20-27 процентов

В России резко подорожали японские подержанные автомобили. О росте цен на машины из этой азиатской страны сообщили эксперты сервиса «Дром», их цитирует газета «Известия».

По словам аналитика Татьяны Макеевой, с июня по ноябрь 2023 года средние цены на транспорт, который не попал в список запрещенных для ввоза в Россию, увеличились с 580 до 703 тысяч рублей (плюс 21 процент). Автомобили с пробегом, на которые распространяются ограничения на экспорт, выросли в цене с 1,47 миллиона до 1, 77 миллиона рублей (плюс 20 процентов). Новые машины, которые затронули санкции, подорожали с 1,74 до 2,2 миллиона рублей (плюс 27 процентов).

В ноябре количество уникальных японских моделей на сервисе осталось прежним, однако актуальных объявлений стало меньше на 22 процента. Доля объявлений о продаже подержанных японских машин среди общей массы объявлений снизилась с 48 до 41 процента, отметили аналитики «Дром».

По данным агентства «Автостат», в 2023 году на складах российских дилеров начали скапливаться китайские машины. За девять месяцев запас нераспроданных автомобилей торговых марок из КНР достиг 175 тысяч единиц. С начала 2023-го было продано 406,5 тысячи китайских машин, ввезено 428,5 тысячи, а собрано на автозаводах внутри страны (Haval, «Автотор») 153,4 тысячи. Показатели выросли в 4,8 раза, 3,8 раза и 6,6 раза соответственно.

Также к декабрю на дилерских и дистрибьюторских складах в стране накопилось более 11 тысяч седельных тягачей и 6,5 тысячи самосвалов китайского производства. Эксперты отмечают, что ближе к концу 2023 года темпы продаж китайского транспорта существенно замедлились.