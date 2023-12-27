Россиянам назвали способы помочь желудку в новогоднюю ночь

Диетолог Мещерякова: не стоит запивать еду холодными напитками в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь не стоит запивать пищу холодными напитками. Этот и другие способы помочь желудку назвала россиянам врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова в беседе с «Известиями».

Эксперт поделилась, что активность ферментных систем, обеспечивающих качественное пищеварение, в ночное время очень низкая. Чтобы не нагружать желудок, меню в новогоднюю ночь нужно оптимизировать, сказала она. В частности, стоит помнить, что блюда «про запас» в виде большого количества салатов и прочего провоцируют переедание.

«Таким образом, суммарное количество съеденной пищи в новогоднюю ночь в разы превышает норму и может доходить до 1,5–2 килограммов, что в конечном счете несет за собой шлейф в виде характерной тяжести в желудке и новых цифр на весах», — объяснила врач. В связи с этим стоит предусмотреть закуски небольшого объема.

Кроме того, жирную пищу можно заменить полезными аналогами — морепродуктами, салатами. Наконец, лучше употреблять напитки комнатной температуры, поскольку процесс пищеварения требует поддержания температуры в желудке в районе 36-37 градусов, отметила эксперт.

Ранее главный внештатный диетолог Минздрава Подмосковья Инна Пичугина рассказала, что танцы и другая физическая активность помогут улучшить работу желудочно-кишечного тракта в новогоднюю ночь. По ее мнению, чтобы хорошо себя чувствовать после застолья, нужно придерживаться простых правил: не переедать, много двигаться и танцевать.