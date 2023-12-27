Россияне начали активнее избавляться от долгов

Платежи россиян коллекторам выросли до максимума с 2021 года

В декабре средний размер платежа должника в России с просроченной задолженностью более 90 дней достигнет максимальных с 2021 года 4635 рублей, следует из данных НАПКА и ВТБ, на которые ссылается Forbes.

Опрошенные журналистами профессиональные коллекторские агентства подтвердили наличие в стране тренда на более активное избавление от долгов. Отмечается, что изменение поведения должников, направивших накопленное на погашение набранных кредитов, связано с ужесточением денежно-кредитной политики в стране и охлаждающими розничное кредитование мерами ЦБ. Помимо этого, говорится в материале, средний размер платежа растет не только из-за улучшения платежной дисциплины россиян, но и из-за того, что значительные объемы их просроченных долгов банки переуступали коллекторам.

«В ряде случаев рост платежей обусловлен переходом населения к сберегательной модели поведения, сокращению необязательных расходов, что также высвобождает дополнительные средства для погашения обязательств», — прокомментировали в НАПКА ожидающийся рост размера таких платежей в годовом измерении до 17 процентов.

По данным ЦБ, к сентябрю 2023 года суммарная задолженность россиян перед банками составила 30,22 триллиона рублей. Ранее сообщалось, что председатель партии и лидер думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной начать гасить долги некоторых категорий граждан перед банками за счет пяти процентов от годовой прибыли кредитных организаций.