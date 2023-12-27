Россиянин описал переход границы в Монголии фразой «хорошо не лицом в асфальт»

Российский тревел-блогер поехал в Монголию и рассказал о встрече с недоверчивым местным пограничником на КПП. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

Россиянин пояснил, что они с друзьями в шутку взяли в путешествие старый диван, который купили в магазине подержанной мебели в Иркутске, и разместили в кузове машины. По словам блогера, у монгольского пограничника этот предмет вызвал подозрения. Он не только внимательно осмотрел каждую щель дивана, но и использовал щуп-иглу, чтобы проверить его обивку.

Блогер написал, что при этом пограничник бросал в сторону туристов подозрительные и очень злые взгляды. «Ну хоть не лицом в асфальт положил, и то хорошо…» — такой фразой описал переход границы автор публикации.

Путешественник добавил, что спустя какое-то время пограничник нашел маленький предмет в щели между механизмом раскладывания и боковой стойкой дивана. Оказалось, что это была игрушка из «Киндер-сюрприза», видимо, забытая ребенком предыдущих владельцев мебели.

«Мы засмеялись, пограничник буквально залился краской от злости, пнул диван ногой и сказал что-то на своем языке, уйдя со щупом в сторожку», — поделился россиянин.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал о необычной реакции жителей Монголии на вегетарианство. По его словам, человека, который не ест мясо или молоко, монголы попросту не понимают и даже могут посчитать ненормальным.

