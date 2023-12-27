Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
08:00, 27 декабря 2023Путешествия

Россиянин описал переход границы в Монголии фразой «хорошо не лицом в асфальт»

Фото: B. Rentsendorj / Reuters

Российский тревел-блогер поехал в Монголию и рассказал о встрече с недоверчивым местным пограничником на КПП. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

Россиянин пояснил, что они с друзьями в шутку взяли в путешествие старый диван, который купили в магазине подержанной мебели в Иркутске, и разместили в кузове машины. По словам блогера, у монгольского пограничника этот предмет вызвал подозрения. Он не только внимательно осмотрел каждую щель дивана, но и использовал щуп-иглу, чтобы проверить его обивку.

Материалы по теме:
«Мне было все равно, убьют они меня или нет» Как иностранец пересек всю Россию без самолетов и сбежал от пограничников в Монголию
«Мне было все равно, убьют они меня или нет»Как иностранец пересек всю Россию без самолетов и сбежал от пограничников в Монголию
17 февраля 2020
Монголия внезапно стала лучшим направлением для путешествий. Что там делать и чем страна удивляет туристов?
Монголия внезапно стала лучшим направлением для путешествий.Что там делать и чем страна удивляет туристов?
26 декабря 2023

Блогер написал, что при этом пограничник бросал в сторону туристов подозрительные и очень злые взгляды. «Ну хоть не лицом в асфальт положил, и то хорошо…» — такой фразой описал переход границы автор публикации.

Путешественник добавил, что спустя какое-то время пограничник нашел маленький предмет в щели между механизмом раскладывания и боковой стойкой дивана. Оказалось, что это была игрушка из «Киндер-сюрприза», видимо, забытая ребенком предыдущих владельцев мебели.

«Мы засмеялись, пограничник буквально залился краской от злости, пнул диван ногой и сказал что-то на своем языке, уйдя со щупом в сторожку», — поделился россиянин.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал о необычной реакции жителей Монголии на вегетарианство. По его словам, человека, который не ест мясо или молоко, монголы попросту не понимают и даже могут посчитать ненормальным.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Командование запроса не делало» Главком ВСУ опроверг слова Зеленского о необходимости мобилизовать 500 тысяч украинцев

      В России возбудили дело после расправы над матерью бойца СВО

      Шакире поставили памятник на родине

      42-летняя Алессандра Амбросио снялась в прозрачном бюстгальтере

      Власти объяснили громкие звуки в Ейске

      Россиянин описал переход границы в Монголии фразой «хорошо не лицом в асфальт»

      Россиянам раскрыли опасность голосовых и видеосообщений в мессенджерах

      Проститутки пожаловались на напряженный график перед Новым годом

      В российском многоквартирном доме произошел взрыв газа

      В зоне СВО скоро появится «Коалиция»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости