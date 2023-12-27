Россиянин учинил расправу над соперником по дорожному конфликту и получил срок

Россиянину дали срок из-за попытки расправы над соперником в дорожном конфликте

В Приморском крае 37-летний россиянин получил срок за попытку учинить расправу над соперником в ходе дорожного конфликта. Об этом в среду, 27 декабря, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 30 ноября 2022 года два водителя не поделили узкую дорогу на улице Надибаидзе во Владивостоке. Оба отказывались уступать друг другу, что привело к драке. Обвиняемый достал из машины огнестрельное оружие ограниченного поражения и с расстояния в один метр сделал четыре выстрела в голову и тело оппонента. Затем он принялся добивать раненого на земле. Злоумышленнику помешал пришедший на помощь очевидец.

В ходе расследования было возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь человека. Россиянина приговорили к шести с половиной годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге водитель легкового автомобиля проехал по ноге парковщика, а потом начал с ним драку.

Россиянину дали срок из-за расправы над соперником в дорожном конфликте.