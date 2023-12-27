Россиянина осудили на 8,5 года за попытку вступить в «Правый сектор»

Жителя Татарстана осудили на 8,5 года за попытку вступить в «Правый сектор»

Набережночелнинский городской суд в Татарстане осудил местного жителя А.В. Фадеева на 8,5 года за попытку вступить в украинскую организацию «Правый сектор» (запрещена в России) и принять участие в боевых действиях против ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Следствие установило, что россиянин с 2015 по 2022 год, «придерживаясь экстремистских позиций и радикальных националистических идей», стремился уехать на Украину и в рядах экстремистской организации участвовать «в вооруженном конфликте против русскоговорящего населения Донецких и Луганских областей, а также Вооруженных сил РФ». Он поддерживал связь с членами «Правого сектора» в интернете, они давали ему инструкции по выезду из страны, маршрутах передвижения и мерам конспирации.

По прибытии на Украину фигуранту гарантировали получение гражданства республики, предоставление жилья и возможность пройти боевую подготовку для эффективного выполнения целей и задач организации в дальнейшем. Сам Фадеев, помимо самостоятельного изучения этих вопросов, получил загранпаспорт, подготовил деньги и военно-полевую форму для реализации своего намерения.

Обвиняемый частично признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным по части 1 статьи 30 («Приготовление к преступлению»), части 2 статьи 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации») и части 2 статьи 208 («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге гражданина Украины приговорили к 16 годам колонии строгого режима за организацию нарколаборатории для финансирования «Правого сектора». Общая сумма переданных в организацию средств с 2021 по 2022 год составила один миллион рублей.