Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:54, 27 декабря 2023Ценности

Российская стилистка назвала главные тренды на зиму

Стилистка Скороходова назвала женственность главным трендом на зиму

Фото: Unsplash

Российская стилистка Анна Скороходова назвала главные тренды на зиму. Соответствующий материал появился на сайте «Радио 1».

По мнению эксперта, в настоящем сезоне дизайнеры решили в своих коллекциях сделать акцент на женственность. «Эта зима имеет изобилие трендов — это и тихая роскошь, и стиль библиотекаря, и офискор, и тотал деним, и барбикор. То есть огромное количество одежды разных стилистических направлений, которую на себя девушка может примерить», — объяснила она.

В связи с этим специалистка посоветовала обратить внимание на приталенные или полуприталенные жакеты и утепленные пальто, а также топы и платья с открытыми плечами. Кроме того, Скороходова рассказала об актуальном предмете гардероба — свитере. «Особенно актуален серый свитер в стилистике библиотекаря. Это классический серый свитер некрупной вязки, возможно, с горловиной», — пояснила она и добавила, что данную вещь можно сочетать с атласной юбкой или джинсами.

В заключение собеседница издания напомнила про одежду в бельевом стиле, а также про юбки и платья длины макси.

Ранее Анна Скороходова перечислила россиянкам старше 50 лет неподходящую одежду. Так, в первую очередь специалистка призвала отказаться от романтичных образов, состоящих из обтягивающих мини-платьев с открытыми руками или высоких каблуков.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Нечастая история» Российские военные овладели арсеналом западных ракет в ДНР. Как это произошло?

      Раскрыты подробности тайной жизни российских телезвезд

      Адвокат высказалась о судьбе миллиардного иска к Ивлеевой

      В России заявили о независимости от продуктов из недружественных стран

      В Запорожской области спрогнозировали окончание СВО

      Верховный суд отменил приговор осужденному за рекордную взятку экс-депутату

      В РАМТ отменили все спектакли по произведениям Акунина

      Иран призвал Совбез ООН осудить Израиль за действия на Ближнем Востоке

      Пенсионерка не перенесла волнений из-за неправильного счета за водопровод

      Пенсионерка не перенесла ошибочно начисленной ей суммы за оплату услуг ЖКХ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости