Российская стилистка назвала главные тренды на зиму

Стилистка Скороходова назвала женственность главным трендом на зиму

Российская стилистка Анна Скороходова назвала главные тренды на зиму. Соответствующий материал появился на сайте «Радио 1».

По мнению эксперта, в настоящем сезоне дизайнеры решили в своих коллекциях сделать акцент на женственность. «Эта зима имеет изобилие трендов — это и тихая роскошь, и стиль библиотекаря, и офискор, и тотал деним, и барбикор. То есть огромное количество одежды разных стилистических направлений, которую на себя девушка может примерить», — объяснила она.

В связи с этим специалистка посоветовала обратить внимание на приталенные или полуприталенные жакеты и утепленные пальто, а также топы и платья с открытыми плечами. Кроме того, Скороходова рассказала об актуальном предмете гардероба — свитере. «Особенно актуален серый свитер в стилистике библиотекаря. Это классический серый свитер некрупной вязки, возможно, с горловиной», — пояснила она и добавила, что данную вещь можно сочетать с атласной юбкой или джинсами.

В заключение собеседница издания напомнила про одежду в бельевом стиле, а также про юбки и платья длины макси.

Ранее Анна Скороходова перечислила россиянкам старше 50 лет неподходящую одежду. Так, в первую очередь специалистка призвала отказаться от романтичных образов, состоящих из обтягивающих мини-платьев с открытыми руками или высоких каблуков.