Российские подростки толпой унизили одноклассника за оскорбления в прошлом

Ufa1.ru: в Уфе 13-летние подростки толпой унизили мальчика за оскорбления

В Уфе 13-летние подростки толпой унизили одноклассника. Об этом стало известно городскому порталу Ufa1.ru.

По сведениям издания, все произошло в уфимской школе № 23. Российские подростки записали видео, на котором проучили мальчика из-за того, что он якобы оскорблял их в прошлом. Мать пострадавшего ребенка обратилась в полицию.

В свою очередь директор школы рассказала корреспонденту Ufa1.ru, что с несовершеннолетним все в порядке. Он подтвердил, что конфликт между ним и другими учащимися действительно произошел. В причинах стычки уже начали разбираться учителя и сотрудники полиции из отдела по делам несовершеннолетних.

Другие подробности инцидента он раскрывать отказался. Другой источник издания пояснил, что ситуация в школе действительно запутанная.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге компания подростков устроила серию избиений работавших дворниками мигрантов. Видеозапись, на которую попало три совершенных ими нападения, опубликовали в соцсетях. От действий хулиганов пострадали пять человек, в том числе одна россиянка.