Российские войска перехватили управляемую авиабомбу JDAM в зоне СВО
За минувшие сутки российские военнослужащие перехватили в зоне проведения специальной военной операции (СВО) авиабомбу JDAM. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Помимо этого, российские средства противовоздушной обороны перехватили противолокационную ракету HARM и семь снарядов американской РСЗО HIMARS.
Также за сутки были уничтожены 17 украинских беспилотников. Аппараты были поражены в небе над Донецкой и Луганской народными республиками, а также над Херсонской и Запорожской областями, уточнили в военном ведомстве.
27 декабря Минобороны сообщило об уничтожении украинского вертолета в зоне проведения СВО. Вертолет был уничтожен в районе населенного пункта Водяное Донецкой народной республики.