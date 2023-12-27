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14:11, 27 декабря 2023Россия

Российские войска перехватили управляемую авиабомбу JDAM в зоне СВО

Минобороны сообщило о перехвате авиабомбы JDAM в зоне спецоперации
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

За минувшие сутки российские военнослужащие перехватили в зоне проведения специальной военной операции (СВО) авиабомбу JDAM. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, российские средства противовоздушной обороны перехватили противолокационную ракету HARM и семь снарядов американской РСЗО HIMARS.

Также за сутки были уничтожены 17 украинских беспилотников. Аппараты были поражены в небе над Донецкой и Луганской народными республиками, а также над Херсонской и Запорожской областями, уточнили в военном ведомстве.

27 декабря Минобороны сообщило об уничтожении украинского вертолета в зоне проведения СВО. Вертолет был уничтожен в районе населенного пункта Водяное Донецкой народной республики.

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      Алан Босиков
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