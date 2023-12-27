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19:23, 27 декабря 2023Силовые структуры

Российский уголовник пришел в гости и заколол хозяев

Российский уголовник пришел в гости к супругам и заколол их во время застолья

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Свердловской области 51-летний российский уголовник предстанет перед судом за покушение на жизнь семейной пары. Об этом в среду, 27 декабря, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 9 октября супруги пригласили ранее судимого в гости. В ходе совместного застолья и употребления спиртного возник спор. В ходе него рецидивист испытал сильную личную неприязнь к хозяевам. Он вооружился ножом и принялся наносить множественные колотые удары в голову и грудь хозяина, затем нанес несколько ударов острием в шею и грудь женщины.

Когда хозяева перестали подавать признаки жизни, он покинул квартиру, решив, что не оставил свидетелей, однако женщине удалось выжить. Ее доставили в медучреждение, где оказали помощь.

Хотя обвиняемый так и не признал вину, следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

27 декабря сообщалось, что в Московской области по подозрению в похищении 70-летней пенсионерки из Москвы задержали 72-летнего российского уголовника.

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      Владимир Седов
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