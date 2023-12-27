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17:03, 27 декабря 2023Среда обитания

Сбер назвали первым принявшим меры для сохранения льготной ипотеки банком

«Страна Девелопмент»: Сбер первым принял меры для сохранения льготной ипотеки
СюжетНаселение России:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Президент застройщика «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков заявил, что Сбер первым из банков принял меры, чтобы сохранить льготные ипотечные программы для большей части населения. По его словам, этот шаг был совершен после ужесточение условий со стороны Банка России на протяжении всего года.

«Постепенное ужесточение условий со стороны Банка России на протяжении всего 2023 года сделало выдачу льготной ипотеки не выгодной для многих российских банков. Сбер первым на рынке предпринял меры, чтобы сохранить доступность ипотечных госпрограмм для большей части населения. Мы рады уже много лет быть надежным партнером Сбера и сегодня за счет участия в программе субсидирования предлагать нашим клиентам низкие ставки на новостройки», — подчеркнул Гайдуков.

В пресс-службе банка ранее сообщили, что с 11 января 2024 года Сбербанк продолжит выдавать льготную ипотеку на покупку квартиры только от аккредитованных банком застройщиков. Решение было принято для поддержания клиентов и партнеров.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина высказалась о будущем льготных программ. По словам председателя регулятора, после окончания массовой программы льготной ипотеки останутся адресные, в том числе пользующаяся большой популярностью среди граждан семейная ипотека. «Поэтому льготная ипотека останется и, конечно, не будет такой экзотикой, как до 2020 года», — заключила Набиуллина.

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