Открытие завода Samsung в США сорвали

Seoul Economic Daily: завод Samsung в США откроют позже из-за проблем

Компания Samsung не сможет открыть завод по производству полупроводников в США из-за финансовых проблем. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на корейское издание Seoul Economic Daily.

Источники рассказали, что запуск производства на предприятии состоится позже — его отложили как минимум до 2025 года. Срыв произошел из-за недостатка финансирования, которое власти США обещали оказать иностранной корпорации.

Также тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), которая выпускает процессоры для Apple, не сможет запустить производство раньше 2025 года из-за нехватки строителей и соответствующей техники. По словам авторов Bloomberg, новые заводы стоимостью в десятки миллиардов долларов могут быть запущены в эксплуатацию только после президентских выборов в США в 2024 году.

В материале Bloomberg говорится, что строительство заводов Samsung и TSMC было поддержано администрацией президента США Джо Байдена. Американский президент заявил, что с помощью местного производства можно будет снизить зависимость от китайских компаний и избежать дефицита. По информации журналистов, Байден обещал иностранным корпорациям 100 миллиардов долларов инвестиций, но на данный момент правительство выделило лишь один грант размером всего 35 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что южнокорейская Samsung перестала производить детали для российских танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ). При этом контракт производитель еще не расторг.