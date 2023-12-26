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10:23, 26 декабря 2023Экономика

Samsung перестала производить детали для российских танкеров

Samsung перестала производить детали для перевозящих российский СПГ танкеров

Фото: Tatiana Meel / Reuters

Южнокорейская Samsung перестала производить детали для российских танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ). Об этом со ссылкой на представителей компании сообщает телеканал Dunya news.

Samsung Heavy Industries прекратила производство блоков и оборудования для 10 из 15 арктических судов, контракт с которыми заключен с предприятием «Звезда». Выпуск деталей для пяти оставшихся кораблей близок к завершению. При этом контракт производитель еще не расторг.

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В ноябре США ввели санкции против крупного российского завода по экспорту «Арктик СПГ 2». Помощник госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам энергетики Джеффри Пайатт заявил о желании руководства «задушить» и прекратить функционирование крупного российского завода. Ограничения фактически запрещают всему миру покупать топливо по этому проекту под угрозой вторичных санкций.

После введения американских санкций «Арктик СПГ-2» лишился иностранных акционеров. Французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC и консорциум японских Mitsui и JOGMEC объявили о выходе из проекта. Уход инвесторов означает отказ акционеров от финансирования завода и выполнения контрактов на поставку. Компании владели долями в проекте по 10 процентов каждая и имели право на получение до 2 миллионов тонн топлива в год.

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      Вячеслав Агапов
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