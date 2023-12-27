Сексологи раскрыли способы добиться незабываемого оргазма в новогодние праздники

Сексологи и эксперты по отношениям перечислили способы, которые помогут добиться незабываемого оргазма в новогодние праздники. Их советы опубликовал Daily Star.

Сексолог Сюзанна Вайс посоветовала парам запастись темным шоколадом, чтобы создать романтическую атмосферу. По ее словам, десерт воздействует как афродизиак, так как содержит вещество фенэтиламин, которое вызывает чувство привязанности и счастья, а также кофеин, стимулирующий приток крови к половым органам. Сексопатолог Линдси Мюррей добавила, что возбуждение стимулируют и другие продукты: клубника, устрицы, грецкие орехи, миндаль и мед.

Миндаль и грецкие орехи помогают лучше перекачивать кровь, улучшают здоровье сердца и кровяное давление, а также помогают получить и сохранить эрекцию Сюзанна Вайс сексолог

По мнению Вайс, на сексуальное влечение также влияют стресс и усталость. Именно поэтому каникулы, когда появляется много свободного времени, являются идеальным временем для секса. «Уделяйте больше времени прелюдии и чувственным занятиям, таким как совместные объятия и душ. Секс лучше, когда нет спешки», — отметила Вайс.

Сексолог Мелисса Кук добавила, что хорошая сексуальная жизнь начинается за пределами спальни. Чтобы повысить градус романтики, она посоветовала парам в праздничные дни больше общаться друг с другом, готовить вместе еду, гулять и развлекаться. Также, по ее мнению, для полезно провести вечер, а лучше выходные наедине друг с другом, без детей и родственников.

Ранее психолог-сексолог, эксперт по отношениям Вера Веткина предупредила о негативных последствиях воздержания от секса. По ее мнению, люди, которые не занимаются регулярно сексом, рискуют набрать лишний вес.