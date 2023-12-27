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19:02, 27 декабря 2023Силовые структуры

Семейная пара в шутку вызвала полицейских и покусала их

В ЯНАО семейная пара в шутку вызвала полицейских и покусала их

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В городе Лабытнанги Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) семейную пару заподозрили в применении насилия к представителям власти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, ночью 18 декабря 31-летняя фигурантка сообщила в полицию, что в отношении нее совершаются противоправные действия. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в квартире женщины компанию в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что заявительница решила таким образом пошутить.

Полицейские попытались доставить в отделение женщину и ее 28-летнего супруга, однако они оказали сопротивление — мужчина стал кусать правоохранителей, а его супруга нанесла одному из них удар ногой.

Ранее сообщалось, что россиянка заступилась за зятя-дезертира и плеснула кипятком в лицо майору.

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      Илона Палей
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