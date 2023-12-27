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01:00, 27 декабря 2023Мир

Запад обвинили в попытке организовать Майдан в Сербии

Французский политик Филиппо обвинил Запад в организации нового Майдана в Сербии
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо . Фото: Robert Pratta / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что страны Запада планировали организовать в Сербии революцию. Об этом он написал в социальной сети X.

Филиппо обвинил Запад в организации нового Майдана в Сербии и подчеркнул, что в стране происходит «попытка оранжевой революции со стороны НАТО и его доверенного лица — ЕС». Он предположил, что члены Североатлантического альянса отреагировали на избрание президента Сербии.

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«Организованы демонстрации, особенно в университетах и ​​у мэрии Белграда. Попахивает Евромайданом», — подчеркнул политик.

По словам политика, НАТО в течение нескольких месяцев «угрожает Сербии» и пытается установить в стране «вассальный режим».

Ранее сербская избирательная комиссия сообщила, что коалиция «Александар Вучич — Сербия не должна останавливаться» (объединяет правящую Сербскую прогрессивную партию и еще несколько политических сил) получила 47,36 процента голосов на парламентских выборах.

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      Марина Совина
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