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12:41, 27 декабря 2023Путешествия

Собравшимся в жаркие страны на Новый год россиянам дали совет

РИА Новости: врачи посоветовали не есть новые блюда в первые дни путешествий

Фото: Андрей Олейников / Коммерсантъ

Российские врачи рекомендовали соотечественникам не есть новые блюда в первые три дня путешествия в жаркие страны. Такие советы в беседе с РИА Новости эксперты дали туристам, собравшимся на отдых в Новый год.

По словам руководителя центра профилактики и здоровья взрослого населения «Видновской КБ» Минздрава Подмосковья Заремы Тен, для начала нужно дать организму привыкнуть к новому месту. При этом она заметила, что дети переносят акклиматизацию тяжелее, чем взрослые. Она посоветовала готовить их к поездке за неделю, давая им возможно хорошо высыпаться.

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Врач-педиатр, заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники ГБУЗ Московской области «Видновская КБ» Рамил Шахвеледов добавил, что в путешествие нужно обязательно взять аптечку с основными лекарствами. «В южных странах солнце может быть очень агрессивным, поэтому обязательно защищайте кожу от солнечных лучей. Используйте солнцезащитный крем с высоким фактором защиты и носите одежду с длинными рукавами и брюки, чтобы избежать ожогов», — заключил он.

Ранее россияне рассказали о путешествии мечты в Новый год. Выяснилось, что большинство отечественных туристов хотели бы отметить праздник на горнолыжном курорте.

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      Зарина Дзагоева
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