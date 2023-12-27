Собравшимся в жаркие страны на Новый год россиянам дали совет

РИА Новости: врачи посоветовали не есть новые блюда в первые дни путешествий

Российские врачи рекомендовали соотечественникам не есть новые блюда в первые три дня путешествия в жаркие страны. Такие советы в беседе с РИА Новости эксперты дали туристам, собравшимся на отдых в Новый год.

По словам руководителя центра профилактики и здоровья взрослого населения «Видновской КБ» Минздрава Подмосковья Заремы Тен, для начала нужно дать организму привыкнуть к новому месту. При этом она заметила, что дети переносят акклиматизацию тяжелее, чем взрослые. Она посоветовала готовить их к поездке за неделю, давая им возможно хорошо высыпаться.

Врач-педиатр, заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники ГБУЗ Московской области «Видновская КБ» Рамил Шахвеледов добавил, что в путешествие нужно обязательно взять аптечку с основными лекарствами. «В южных странах солнце может быть очень агрессивным, поэтому обязательно защищайте кожу от солнечных лучей. Используйте солнцезащитный крем с высоким фактором защиты и носите одежду с длинными рукавами и брюки, чтобы избежать ожогов», — заключил он.

Ранее россияне рассказали о путешествии мечты в Новый год. Выяснилось, что большинство отечественных туристов хотели бы отметить праздник на горнолыжном курорте.