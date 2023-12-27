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08:32, 27 декабря 2023Мир

Сроки вступления Украины в ЕС оценили

Представитель ЕК Зельмаер: для вступления в ЕС Украине нужно от 6 до 11 лет
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Процесс полноценного вступления Украины в состав Евросоюза даже по ускоренному алгоритму может занять от шести до одиннадцати лет, при этом Киеву предстоит еще много работы по избавлению от коррупции и административных проблем. Такое мнение газете Kleine Zeitung высказал глава представительства ЕК в Австрии Мартин Зельмаер.

«[В свое время для вступления в ЕС] Австрии потребовалось шесть лет, Испании — одиннадцать. Украина может оказаться где-то посередине... Однако Киеву многое еще предстоит сделать, я имею в виду, в частности, [реформы по достижению] независимости судебной системы и эффективности администрации», — заявил представитель ЕК.

При этом Зельмаер подчеркнул, что Европе нужно держать данное Киеву конкретное обещание о принятии Украины в состав европейской семьи.

Ранее чиновник заявил, что ЕК не должен просто смотреть за процедурой вступления Киева в состав ЕС «как будто это один из сериалов Netflix», и отметил, что Киев нуждается в четком плане на будущее со стороны европейских политиков. По его мнению, ЕС окажет «стабилизирующее влияние на демократию и экономику» Украины.

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      Виктория Кондратьева
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