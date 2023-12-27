Появились слухи о планах Рамасвами стать вице-президентом Трампа

NW: Рамасвами выйдет из предвыборной гонки, чтобы стать вице-президентом Трампа

Появились слухи о планах кандидата в президенты США на выборах 2024 года предпринимателя Вивека Рамасвами вскоре выйти из предвыборной гонки, чтобы увеличить свои шансы стать вице-президентом США в случае победы на выборах Дональда Трампа. Об этом сообщает Newsweek (NW).

Как отмечает издание, такую информацию стали активно распространятся после заявления президентской кампании Рамасвами об отказе от телевизионной рекламы всего за несколько недель до выборов в Айове 15 января и праймериз в Нью-Гэмпшире 23 января, хотя такие подозрения существовали и до.

По словам кандидата в президенты, у него нет намерения бороться за место вице-президента при администрации Трампа. Он объяснил, что не считает рекламу на телевизоре рентабельной, поэтому вложил средства в другие ее форматы.

Тем не менее Рамасвами, как и все другие кандидаты на первичных выборах от республиканцев, значительно отстает от Трампа в опросах общественного мнения, однако постоянно хвалит бывшего президента в рамках своей кампании, что наталкивает американцев на мысль, что он по-настоящему заинтересован в присоединении в команде Трампа, который также отзывается о Рамасвами, как о хорошем человеке.

«Вся его кампания была операцией. Он был доверенным лицом Трампа в дебатах. Теперь он снимает рекламу перед тем, как бросить борьбу и поддерживает Трампа, претендуя на должность в кабинете министров», — возмутился

Рон Филипковски, частый критик Трампа и соведущий YouTube-шоу MAGA Uncovered, Track & Report.

Ранее Рамасвами заявил о намерении покинуть первичные выборы в Колорадо из-за запрета избираться Трампу. Он также призвал остальных кандидатов от Республиканской партии сделать то же самое, чтобы не допустить молчаливого согласия с беззаконием.