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06:00, 27 декабря 2023Экономика

Назван способ сохранить средства в новогодние праздники

Экономист Беляев посоветовал отложить средства, чтобы было на что жить в январе

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Чтобы не потратить все до копейки в новогодние праздники, прежде всего, стоит осознать, что вам еще нужно на что-то жить после 1 января, сказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Способ не разориться в этот период он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Экономист отметил, что следующие выплаты у большинства будут только в конце января или даже в феврале. Кроме того, с учетом того, что в январе меньшее количество рабочих дней, многие получат меньше средств, чем обычно.

Это все, к сожалению, надо иметь в виду

Михаил Беляевэкономист

В первую очередь, эксперт посоветовал посмотреть, когда у вас будет следующая зарплата и прикинуть, сколько примерно средств вы получите. Затем, по его словам, стоит отложить некоторое количество денег на январь в виде неприкосновенного запаса. Это может быть часть каких-то дополнительных бонусов к Новому году, например, тринадцатой зарплаты или часть средств от основного дохода.

Кроме того, собеседник «Ленты.ру» рекомендовал в случае получения каких-то дополнительных бонусов прямо сейчас выполнить платежи, которые запланированы на январь. В частности, заплатить за квартиру, погасить кредит, отдать долг.

«Теперь о том, как все не потратить. Речь идет об угощениях на Новый год. Важно понять, что мы уже все давно прошли голодные времена, что никто никого уже ничем удивить не может, что готовить, как на свадьбу, ничего не надо. Можно купить что-то и дорогое, и деликатесное, но в том объеме, который реально вам нужен и который реально может удовлетворить ваши гастрономические потребности, брать не количеством, а качеством, потом все равно будете выкидывать или есть, пока глаза не вылезут из орбит», — поделился экономист.

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