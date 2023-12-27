В Кремле заявили о неспособности Запада изменить ход СВО

Песков: выделение Западом дополнительных денег Киеву не изменит хода СВО

Специальная военная операция (СВО) будет продолжена до достижения Россией своих целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Выделение Западом дополнительных денег Киеву неспособно изменить ход СВО, подчеркнул он.

«Для нас главное — достигнуть тех целей, которые стоят перед нами», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в Кремле высказались о мирных переговорах с Украиной. Во время общения с журналистами Песков заявил о неактуальности переговоров, для которых, по его мнению, «нет никакого базиса». Он также напомнил, что на Украине законодательно запретили вести переговоры с Россией.