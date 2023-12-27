Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:25, 27 декабря 2023Россия

В Кремле заявили о неспособности Запада изменить ход СВО

Песков: выделение Западом дополнительных денег Киеву не изменит хода СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Специальная военная операция (СВО) будет продолжена до достижения Россией своих целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Выделение Западом дополнительных денег Киеву неспособно изменить ход СВО, подчеркнул он.

«Для нас главное — достигнуть тех целей, которые стоят перед нами», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в Кремле высказались о мирных переговорах с Украиной. Во время общения с журналистами Песков заявил о неактуальности переговоров, для которых, по его мнению, «нет никакого базиса». Он также напомнил, что на Украине законодательно запретили вести переговоры с Россией.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны раскрыло статистику по мобилизованным россиянам. Среди них есть и те, кто не служил в армии

      Российский военком раскрыл способы вычисления уклонистов

      В словах Борреля о российской угрозе увидели отвлечение от проблем Европы

      В Москве появились «лифты в ад»

      Украинский генерал высказался о положении ВСУ в 2024 году

      Стрелявшего по рейсовому автобусу россиянина задержали полицейские

      Власти продлили запрет на вывоз из России некоторых товаров и оборудования

      Главу крымского района отправили в отставку

      Раскрыты подробности о древнем захватчике ДНК

      Отец Ивлеевой прокомментировал скандал из-за голой вечеринки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости