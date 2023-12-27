В Крыму мужчину арестовали на 12 суток за проукраинский лозунг в паспорте

Жителя Алушты арестовали за проукраинский лозунг в качестве подписи в паспорте

Жителя крымской Алушты арестовали на 12 суток за проукраинский лозунг в качестве подписи в паспорте. Такое решение было опубликовано на сайте городского суда.

Его признали виновным в пропаганде экстремистской символики по части 1 статьи 20.3 КоАП Российской Федерации. В суде отметили, что подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, а также пообещал заменить паспорт.

Горожанин объяснил в суде, что поставил такую подпись в паспорте из-за эмоционального порыва. Он также назвал личным позором подобное действие.

До этого сообщалось, что жительница Камчатского края демонстративно включила на рынке украинские песни и попала под суд.

Свою вину россиянка не признала и заявила, что ее оговорили. Однако суд посчитал доказанным факт дискредитации российских военнослужащих и постановил привлечь женщину к административной ответственности со штрафом в размере 30 тысяч рублей.