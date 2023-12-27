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16:03, 27 декабря 2023Россия

В Крыму сравнили снимающих последствия ударов ВСУ жителей со шпионами

Глава парламента Крыма Константинов: съемка последствий ударов ВСУ преступна
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Съемка последствий ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским объектам вредна и преступна. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала «Крым 24».

Утром 26 декабря ВСУ атаковали Феодосию. Позднее в сети появились снятые очевидцами кадры с места событий.

Снимающие и распространяющие видеозаписи с последствиями ударов жители фактически работают на стороне Киева, «которому и не надо развивать шпионскую сеть» благодаря оказывающимся в сети кадрам, сказал Константинов. Публикация роликов после ударов по российским объектам позволяет противнику учитывать работу сил противовоздушной обороны при планировании новых атак, пояснил он.

После атаки по Феодосии в Крыму заявили, что авторам видеороликов с последствиями ударов может грозить уголовная ответственность. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не рассматривают возможность введения уголовной ответственности за публикацию таких материалов.

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      Алан Босиков
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