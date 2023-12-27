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14:37, 27 декабря 2023Спорт

В лиге ACA высказались о бросании бутылок в российского бойца после поединка

Основатель лиги ACA Хасиев заявил, что спорт должен объединять, а не сеять рознь
Майрбек Хасиев

Майрбек Хасиев. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Основатель лиги ACA Майрбек Хасиев высказался об инциденте на турнире, когда таджикские болельщики закидали бутылками российского бойца смешанного стиля (MMA) Михаила Мохнаткина. Его заявление оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Хасиев заявил, что спорт не является межнациональным противостоянием. «Задача недоброжелателей — посеять межнациональную рознь, и на этом решить свои личные вопросы! Мы далеки от политики, но это не значит, что мы слепы и не видим, как некоторые стараются использовать спорт в своих целях!» — подчеркнул он.

Основатель ACA добавил, что спорт должен объединять. «И, если дома мы разных национальностей, то на турнирах ACA наша национальность — MMA», — заключил Хасиев.

25 декабря Мохнаткина закидали бутылками после поединка на турнире АСА 168 в Москве. Спортсмен досрочно проиграл Фаридуну Одилову из Таджикистана. После этого зрители выбросили несколько бутылок в сторону 33-летнего россиянина и его секундантов.

В активе Мохнаткина 15 побед при пяти поражениях и двух ничьих. На счету Одилова 17 побед, два поражения и две ничьих.

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