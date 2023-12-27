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16:33, 27 декабря 2023Мир

В Сеуле начались учения по предотвращению «внезапного нападения»

В Сеуле начались учения по предотвращению нападения, аналогичного ХАМАС

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

В Сеуле начались учения по предотвращению «внезапного нападения» КНДР, аналогичного атаке ХАМАС на Израиль. Об этом сообщает газета Bangkok Times.

«Для нас это стало большим уроком, когда передовая система обороны Израиля мирового класса беспомощно прогнулась под внезапной атакой Хамаса, вооруженного обычной артиллерией и примитивными средствами», — приводит издание слова мэра Сеула О Се Хуна.

В учениях в общей сложности приняли участие более 1000 южнокорейских военных, полицейских и сотрудников службы экстренной помощи. Опасения властей Сеула вызывает тот факт, что столица находится в 38 километрах от границы с Северной Кореей, что делает ее мишенью для артиллерии.

Ранее министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик заявил, что силы Южной Кореи должны быть готовы топить корабли КНДР в случае возможных «провокаций». В частности, он напомнил про инцидент с корветом «Чхонан» 2010 года. Сеул обвиняет Пхеньян в причастности к потоплению военного судна.

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      Максим Габриелян
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