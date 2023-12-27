В США напомнили об исторической принадлежности Одессы

Экс-дипломат США Фриман: Одесса была основана как российский город

Одесса была основана как российский город. Об исторической принадлежности населенного пункта напомнил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности и американский дипломат Час Фриман, передает РИА Новости.

«Одесса была основана Екатериной Великой как российский город и всегда оставалась преимущественно русскоговорящей», — сказал экс-дипломат.

По его словам, позиция Москвы может говорить о намерении лишить Украину черноморского побережья. США должны дождаться объяснения, что значили слова президента России Владимира Путина об отсутствии связи Украины с Крымом, Причерноморьем и Одессой.

Ранее в ходе «Итогов года с Владимиром Путиным» президент заявил, что Одесса является русским городом. Во время мероприятия он также назвал юго-восток Украины исторически российскими территориями.