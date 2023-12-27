В США подросток застрелил сестру из-за рождественских подарков

Во Флориде 14-летний подросток застрелил сестру из-за спора о подарках

В американском штате Флорида 14-летний подросток застрелил 23-летнюю сестру во время спора по поводу рождественских подарков. Об этом сообщил шериф округа Пайнеллас Боб Гуалтиери, передает газета The Washington Post.

Отмечается, что конфликт разгорелся после семейного похода за подарками. Мальчик поспорил со своим пятнадцатилетним братом из-за количества презентов. В ходе перепалки он достал пистолет и начал угрожать брату, а затем выстрелил в грудь сестре, которая попыталась их успокоить. После этого его старший брат выстрелил ему в живот. Девушка скончалась, подростка удалось спасти.

Полиция задержала обоих братьев, им предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство. По словам соседей, они постоянно носили с собой оружие.

Ранее в Техасе трехлетняя девочка случайно застрелила четырехлетнюю сестру во время вечеринки родителей. Дети остались одни в комнате, поскольку каждый из взрослых думал, что за ними присматривает другой. Одна из девочек нашла оружие и во время игры выстрелила в другую. Спасти ребенка не удалось.