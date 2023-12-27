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09:33, 27 декабря 2023Мир

В США зафиксировали рост разочарования в способе избрания президента страны

AP: число разочарованных в политической системе американцев выросло

Фото: David Goldman / AP

В США выросло число разочарованных в политической системе граждан из-за сомнений в честности процесса праймериз и способе избрания президента, а также отстаивания политическими партиями интересов граждан. Об этом сообщает Associated Press (AP) на основе своего опроса.

«Чуть менее половины взрослого населения США — 46% — говорят, что они пессимистично относятся к способу избрания лидеров страны», — отмечается в материале издания.

Кроме того, одна треть республиканцев и порядка 45 процентов независимых избирателей заявили, что Республиканская партия США развивается в неправильном направлении. Аналогичным образом о Демократической партии США высказались порядка четверти демократов и 41 процента независимых.

Также опрос зафиксировал рост опасений среди сторонников обеих партий относительно выдвигаемых кандидатов. Как демократы, так и республиканцы не уверены в представлении их взглядов потенциальными кандидатами в президенты и их возможностями одержать победу на выборах.

Ранее AP зафиксировало, что более половины американцев разочарованы состоянием демократии в США и считают, что демократические институты в стране не работают. В частности, 51 процент опрошенных выразил свое недовольство функционированием демократических институтов.

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      Максим Габриелян
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