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11:18, 27 декабря 2023Россия

Водители оказались заблокированы в многокилометровой пробке на российской трассе

Водители на 17 часов застряли на трассе Екатеринбург — Пермь из-за фур и снега

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Водители застряли на трассе ЕкатеринбургПермь из-за фур и снега — на дороге образовалась многокилометровая пробка, и заблокированные россияне не могут объехать ее уже 17 часов. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным издания, затор образовался в сторону Перми на Ново-Московском тракте.

«Стояли всю ночь, где-то под утро немножко проехали, сейчас стоим (...) Я практически всю ночь не спала (...) Некоторые стоят с четырех (часов) дня (26 декабря — прим. «Ленты.ру»)», — сообщила порталу россиянка, оказавшаяся в пробке.

По ее словам, экстренные службы до сих пор не пришли на помощь водителям.

Ранее сообщалось, что единственный наземный контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе России и Грузии — Верхний Ларс — закрыт уже третий день для всех видов транспорта. Причиной закрытия КПП стали продолжающиеся снегопады.

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      Марк Леонов
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