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00:16, 27 декабря 2023Россия

Политолог рассказал о конфликте Зеленского с Залужным

Политолог Кошкин: Зеленский пытается свалить вину за провал ВСУ на Залужного
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Западу нужно найти виноватого в провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), в связи с чем конфликт между украинским президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным обретает новый виток. Об этом заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин, пишет газета «Известия».

По его словам, конфликт между ними неизбежен. «Потому что произошел провал контрнаступления. Кто-то за него должен нести ответственность», — подчеркнул он.

Как указал политолог, Зеленский и Залужный пытаются свалить ответственность за неудачи армии на поле боя друг на друга. Эксперт уверен, что их противостояние будет набирать обороты и «выглядеть все смешнее».

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) нашла в кабинетах главнокомандующего и его помощников прослушивающие устройства. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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      Марина Совина
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