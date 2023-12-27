Политолог рассказал о конфликте Зеленского с Залужным

Политолог Кошкин: Зеленский пытается свалить вину за провал ВСУ на Залужного

Западу нужно найти виноватого в провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), в связи с чем конфликт между украинским президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным обретает новый виток. Об этом заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин, пишет газета «Известия».

По его словам, конфликт между ними неизбежен. «Потому что произошел провал контрнаступления. Кто-то за него должен нести ответственность», — подчеркнул он.

Как указал политолог, Зеленский и Залужный пытаются свалить ответственность за неудачи армии на поле боя друг на друга. Эксперт уверен, что их противостояние будет набирать обороты и «выглядеть все смешнее».

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) нашла в кабинетах главнокомандующего и его помощников прослушивающие устройства. По данному факту было возбуждено уголовное дело.