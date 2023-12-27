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09:18, 27 декабря 2023Забота о себе

Жена не выдержала насмешек мужа и проучила его за рождественским столом

Фото: Libby Penner / Unsplash

Женщина проучила мужа за рождественским столом с его семьей, не выдержав его постоянных насмешек и упреков. Своей историей она поделилась на Reddit.

По словам женщины, несколько месяцев назад она родила сына, и муж стал придираться к ней из-за того, что она не сразу пришла в форму. «Смотрит на мою талию и восклицает: "Вау, я и не думал, что она станет такой широкой"», — привела пример она. Когда муж и жена пришли на рождественский ужин к сестре мужчины, та похвалила женщину за выбор длинного платья в цветочек для этой вечеринки. «Да, на тебе оно выглядит хорошо, но нужно признать, что талия могла быть и поуже», — сказал в ответ на это супруг рассказчицы.

Эту фразу за столом встретили молчанием, и тогда женщина взорвалась. «Я была в ярости, и это стало последней каплей. Я встала со стула посреди ужина и во весь голос заорала: "Заткнись нахрен о моем теле!"» — рассказала она. В итоге ужин пришлось закончить раньше. Муж уехал ночевать к другу и прислал жене сообщение о том, что она опозорила его перед родными из-за безобидного замечания.

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Кроме того, мужчина заявил, что жена повела себя по-детски, и предложил пойти к психотерапевту «вместо того, чтобы пугать его семью». «Теперь я чувствую себя абсолютной идиоткой и сволочью, которая своей гиперчувствительностью испортила всем Рождество», — написала она.

Однако комментаторы на Reddit поддержали женщину. Многие из них отметили, что реплики, которые позволяет себе ее муж, вовсе не безобидные, а унизительные.

Ранее пользовательница форума Reddit поставила мужу ультиматум из-за того, что во время секса он смотрел порноролики. Она добавила, что мужчина начал включать ролики для взрослых недавно.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
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