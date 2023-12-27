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09:26, 27 декабря 2023Силовые структуры

Женщина попыталась устроить теракт в российском регионе и пойдет под суд

В Запорожской области осудят женщину, которая хотела устроить теракт

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Запорожской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 52-летней женщины, которая хотела устроить теракт на территории Васильевского района области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Местная жительница проходит обвиняемой по четырем статьям, среди которых 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем») и 30, 205 («Приготовление к террористическому акту») УК РФ. Ее дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Свою вину она признала.

По версии следствия, не позднее сентября 2022 года обвиняемая получила от куратора украинских спецслужб самодельное взрывное устройство (СВУ), которое она планировала заложить в предполагаемое место теракта. Однако ей не удалось осуществить план, так как силовики оцепили возможное место теракта.

СВУ женщина хранила дома. Его изъяли во время обысков.

Ранее сотрудники ФСБ задержали мужчину, который по заданию Украины готовил теракт против одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Удмуртской Республики.

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