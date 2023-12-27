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14:47, 27 декабря 2023Ценности

Звезда фильма «Она — мужчина» сменила имидж два раза за сутки

Кадр: @amandaamandaamanda1986

Американская актриса Аманда Байнс сменила имидж два раза за сутки. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя звезда фильма «Она — мужчина» записала в сторис видео, на котором она рассказала, что решила покрасить свои светлые пряди в черный цвет, продемонстрировав на камеру упаковку от красителя бренда Revlon. Позже девушка поделилась снимком, на котором она предстала в обновленном образе.

Однако через несколько часов Байнс вновь опубликовала ролик, где она запечатлела себя с осветленными наполовину волосами. «Мне не понравились черные волосы, и я снова захотела стать блондинкой», — заявила она подписчикам.

Ранее Карди Би также сменила имидж после развода с мужем. Известно, что артистка состояла в законном браке с рэпером Offset в течение пяти лет. Однако в социальных сетях она заявила, что одинока. По этой причине она решилась на преображение и продемонстрировала поклонникам результат.

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      Мария Винар
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