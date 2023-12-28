74-летняя Вера Вонг снялась вместе с дочерьми и удивила фанатов

Американский дизайнер свадебных платьев китайского происхождения Вера Вонг поделилась новым семейным фото и удивила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 74-летняя модельер позирует вместе со своими дочерьми, 33-летней Сесилией Беккер и 30-летней Жозефиной Беккер, в облегающих сияющих платьях бирюзового цвета. «Я и мои девочки! Мы так счастливы вместе», — подписала знаменитость пост.

Поклонники обратили внимание на моложавую внешность Вонг и принялись писать комплименты под фото. «Вместо мамы и дочек вы похожи на трех прекрасных сестер», «Три шикарные девушки», «Какая красивая семья», «Дочки прекрасны, как и их мама», «Красотки», — высказывались они.

В октябре Вера Вонг раскрыла секреты своей моложавой внешности. Тогда журналисты поговорили со знаменитостью на вечеринке DKMS Gala, которая проходила в Нью-Йорке. В ходе беседы модельер призналась, что регулярно ест фастфуд, в том числе из «Макдоналдс».