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14:46, 28 декабря 2023Ценности

Александр Васильев перечислил модные цвета в одежде на 2024 год

Александр Васильев назвал зеленый и персиковый цвета модными в 2024 году
Александр Васильев

Александр Васильев. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев перечислил модные цвета в одежде на 2024 год. Соответствующее интервью публикует «Стархит».

По словам специалиста, в предстоящем году, символом которого станет дракон, особую популярность приобретет зеленый цвет. «С ним нужно быть аккуратными, ведь он может испортить оттенок вашей кожи, но кареглазым, зеленоглазым, шатенкам и рыжим это не грозит. Верхнюю одежду, например, пальто в ультрамодном тоне, можно дополнить перчатками или оправой для очков зеленого цвета, чтобы образ получился неотразимым», — рассказал Васильев.

Помимо этого, эксперт назвал трендовыми в будущем году персиковые и абрикосовые оттенки, которые подходят практически всем женщинам. «Необязательно составлять с ними тотал луки, можно начать с внедрения в образ шарфа, шапки, перчаток или сумки», — уточнил он.

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Среди прочего, в список вошел олицетворяющий элегантность белый цвет и все его производные. «Помимо классического белого, также важно подобрать оттенки, которые наиболее выгодно подчеркнут вашу красоту. Например, экрю или топленое молоко», — продолжил собеседник издания.

Историк моды также обратил внимание на лососевые тона и розовый цвет. «Розовый во всех его вариациях считается невероятно женственным — он идеально подчеркивает губы, румянец и волосы, а также нравится мужчинам», — подытожил Васильев.

В ноябре Александр Васильев раскрыл отношение мужчин к женщинам с пышными формами. Он заявил, что девушки плюс-сайз, безусловно, могут быть привлекательными.

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      Екатерина Ештокина
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