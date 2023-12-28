Ариану Гранде сравнили в сети с инопланетянином на фото папарацци

Популярная певица и актриса Ариана Гранде попала в объектив папарацци и подверглась критике в сети. Соответствующие фото и комментарии приводит издание Daily Mail.

30-летнюю знаменитость заметили вместе с ее возлюбленным, американским актером Итаном Слейтером. Отмечается, что звездную пару запечатлели у машины отца Гранде. Для встречи поп-исполнительница выбрала черное платье длины мини, меховую панаму, капроновые колготки и остроносые туфли в тон. Слейтер, в свою очередь, предпочел спортивный костюм и кроссовки.

Читатели портала не оценили внешний вид девушки и сравнили ее с инопланетянином. «Вместе они выглядят странно», «Ей сделали пересадку лица или что-то в этом роде? Она выглядит совсем по-другому!», «Когда у нее появляется новый парень, она трансформируется... Жутко и странно одновременно», «Выглядит болезненно», «Не является ли она инопланетянином, которая подстраивается под окружающих?» — высказывались они.

В апреле Ариана Гранде отреагировала на беспокойство фанатов по поводу ее чрезмерной худобы на новых фотографиях. «Тело, с которым вы сравниваете мою нынешнюю фигуру, на самом деле было самой нездоровой версией меня. Я принимала много антидепрессантов и плохо ела», — объяснила девушка в опубликованном соцсетях видео.